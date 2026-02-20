Keçiören Belediyesi'nden Sıcak Yemek ve Ramazan Kumanyası İkramı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultunda ilçedeki 15 farklı noktada iftar sofrası kurdu. İftar saatinde evine ulaşamayan veya trafikte olan vatandaşlar için ise trafik lambaları, metro istasyonları ve otobüs duraklarında kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları bazı noktalarda çadırlarda, bazı noktalarda ise kapalı alanlar ve cami toplantı salonlarında vatandaşların hizmetine sunuldu. Öte yandan iftar saatinde evine ulaşamayan, yolda veya trafikte olan vatandaşların da mağdur olmaması için Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik lambaları, metro istasyonları ve otobüs duraklarında kumanya dağıtımı yapıldı. İçerisinde; hurma, su ve sandviç bulunan kumanyaları vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Keçiören Belediyesi'nin iftar sofraları ramazan boyunca 15 ayrı noktada vatandaşın hizmetinde olacak. İftar saatinde evine ulaşamayan veya trafikte olan vatandaşlar için ise kumanya dağıtımı devam edecek.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu, mutluluğunu ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Aynı sofraya, aynı duaya, aynı rahmete yönelmenin kıymetini bir kez daha hissediyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Hayırlı ramazanlar" dedi.

İftar sofralarının kurulduğu noktalar

-Kalaba Kent Meydanı

-Osmanlı Aile Yaşam Merkezi

-Sancaktepe Taziye Evi

-Bağlum Merkez Cami

-Bağlum Şeyh Şamil Cami

-İncirli Merkez Cami

-Çaldıran Mahallesi (Pazartesi Pazarı)

-Fatih Stadı

-Gazino (Osmanlı Halk Pazarı)

-Esertepe Mahallesi (Salı Pazarı)

-Yayla Mahallesi (Cuma Pazarı)

-Kanuni Pazar Yeri (Pazartesi Pazarı)

-Kuşcağız Mahalle Muhtarlığı

-Aktepe Demokrasi Semt Pazarı

-Atapark Son Durak