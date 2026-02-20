Keçiören Belediyesi'nden Sıcak Yemek ve Ramazan Kumanyası İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiören Belediyesi'nden Sıcak Yemek ve Ramazan Kumanyası İkramı

20.02.2026 13:48  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile Ramazan boyunca 15 farklı noktada iftar sofraları kurarak vatandaşlara hizmet veriyor. İftar saatinde evine ulaşamayanlar için kumanya dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultunda ilçedeki 15 farklı noktada iftar sofrası kurdu. İftar saatinde evine ulaşamayan veya trafikte olan vatandaşlar için ise trafik lambaları, metro istasyonları ve otobüs duraklarında kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları bazı noktalarda çadırlarda, bazı noktalarda ise kapalı alanlar ve cami toplantı salonlarında vatandaşların hizmetine sunuldu. Öte yandan iftar saatinde evine ulaşamayan, yolda veya trafikte olan vatandaşların da mağdur olmaması için Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik lambaları, metro istasyonları ve otobüs duraklarında kumanya dağıtımı yapıldı. İçerisinde; hurma, su ve sandviç bulunan kumanyaları vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Keçiören Belediyesi'nin iftar sofraları ramazan boyunca 15 ayrı noktada vatandaşın hizmetinde olacak. İftar saatinde evine ulaşamayan veya trafikte olan vatandaşlar için ise kumanya dağıtımı devam edecek.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu, mutluluğunu ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Aynı sofraya, aynı duaya, aynı rahmete yönelmenin kıymetini bir kez daha hissediyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Hayırlı ramazanlar" dedi.

İftar sofralarının kurulduğu noktalar

-Kalaba Kent Meydanı

-Osmanlı Aile Yaşam Merkezi

-Sancaktepe Taziye Evi

-Bağlum Merkez Cami

-Bağlum Şeyh Şamil Cami

-İncirli Merkez Cami

-Çaldıran Mahallesi (Pazartesi Pazarı)

-Fatih Stadı

-Gazino (Osmanlı Halk Pazarı)

-Esertepe Mahallesi (Salı Pazarı)

-Yayla Mahallesi (Cuma Pazarı)

-Kanuni Pazar Yeri (Pazartesi Pazarı)

-Kuşcağız Mahalle Muhtarlığı

-Aktepe Demokrasi Semt Pazarı

-Atapark Son Durak

Kaynak: ANKA

Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Sıcak Yemek ve Ramazan Kumanyası İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İngiltere’de sosyal medya için emsal düzenleme 48 saat için kaldırılacak İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:50:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Sıcak Yemek ve Ramazan Kumanyası İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.