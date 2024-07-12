Keçiören Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında şehitleri anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında şehitleri anma etkinliği düzenledi

Keçiören Belediyesince, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikle şehitler anıldı.

12.07.2024 16:02
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Keçiören Belediyesince, Srebrenitsa soykırımının 29. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikle şehitler anıldı.

Srebrenitsa Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen anma törenine Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Bosna Hersek Büyükelçiliği baş katibi Riad Habul, Balkan Vakfı Başkan Yardımcısı Cüneyt Volkan Kurtuldu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

29 yıl önce yaşanan Srebrenitsa soykırımının unutulmaması gerektiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bir daha böylesi acıların yaşanmaması için kararlılığımızı göstermek zorundayız." ifadesini kullandı.

Srebrenitsa'da yaşanan bu soykırımın tüm insanlığın yüreğinde derin yaralar açtığını dile getiren Başkan Özarslan, şunları kaydetti:

"Bugün burada, Srebrenitsa'da şehit düşenleri anarken, onların hatıralarını yaşatmak ve bir daha böylesi acıların yaşanmaması için kararlılığımızı göstermek için bir arada bulunmaktayız. Biz, devlet büyüklerimizi ve atalarımızı örnek alıp, onların sözlerini rehber edindiğimiz gibi Aliya İzzetbegoviç'i de cesareti ve bilge kişiliğiyle örnek aldık. Kaybettiğimiz Boşnak kardeşlerimizi unutmadık, unutturmayacağız."

Törende, savaş mağduru İsmail Hodziç da Sırbistan'daki esir kampında yaşadığı zorlu günleri anlattı.

Hodziç, "11 Temmuz 1995, hepimiz için hayatın durduğu tarihtir. Esir düştüğümde yanımda annem ve babam vardı. En büyük yetimlik annesiz babasız kalmak değil, en büyük yetimlik devletsiz ve bayraksız kalmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Srebrenitsa Soykırımı'nı konu alan "Nereye Gidiyorsun Aida?" adlı film gösteriminin yapılmasının ardından duaların edildiği anma töreninde, Srebrenitsa Şehitlik Anıtı'na çelenk ve karanfiller bırakıldı.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Güncel, Son Dakika

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