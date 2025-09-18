Keçiören Belediyesi TEKNOMER, TEKNOFEST İstanbul'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
Keçiören Belediyesi TEKNOMER, TEKNOFEST İstanbul'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

18.09.2025 09:31
Keçiören Belediyesi TEKNOMER, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da T7 numaralı stantta ziyaretçilerini bekliyor. Festivalde yer alan TEKNOMER, çocuklar ve teknoloji meraklılarına çeşitli deneyimler sunuyor.

HABER: Semanur COŞKUN

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi TEKNOMER, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da T7 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda teknoloji meraklılarına kapılarını açtı.

Keçiören Belediyesi TEKNOMER de festivalde yerini alarak, T7 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

"TEKNOFEST İstanbul'un coşkusuna ortak olduk"

Keçiören Belediyesi TEKNOMER olarak, TEKNOFEST İstanbul'un coşkusuna ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gençlerimizin ve teknoloji meraklılarının ufkunu açacak birbirinden yenilikçi projelerimizle bu yıl da TEKNOFEST'teyiz. T7 No'lu standımızda, hem çocuklarımıza hem de tüm vatandaşlarımıza teknoloji ve inovasyon dolu bir deneyim sunmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm ziyaretçileri standımıza bekliyoruz" dedi.

TEKNOMER yeni deneyimler yaşatıyor

Çocuklardan gençlere, teknoloji meraklılarından ailelere kadar geniş bir kitleye hitap eden Keçiören Belediyesi TEKNOMER standındaki bilim ve inovasyon dolu etkinlikler büyük ilgi görüyor. Standın en dikkat çeken aktiviteleri arasında; çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanıyan 3D kalem etkinliği, katılımcıların kendi anahtarlıklarını modelleyebildiği 3 boyutlu yazıcı deneyimi ve gerçeğe en yakın F4 uçağı simülasyonu sunan VR gözlük deneyimi yer alıyor.

Ziyaretçiler ayrıca araç simülasyonu ile farklı bir teknoloji deneyimi kazanırken, robotik kodlama eğitim setleri de hem tanıtılıyor hem de uygulamalı şekilde katılımcılarla buluşturuluyor. Festival heyecanını doruğa çıkaran Keçiören Belediyesi'nin standında ziyaretçilere; sırt çantası, magnet, kalem, şapka ve defter gibi çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

21 Eylül'e kadar devam edecek

Yarışmalardan hava gösterilerine, teknoloji stantlarından bilimsel etkinliklere kadar birçok gösteriyi ve yeniliği katılımcılarla buluşturan festival, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Bilim ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST İstanbul, 21 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Teknofest, Havacılık, Etkinlik, Festival, İstanbul, Eğitim, Güncel, Uzay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
