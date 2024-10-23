Keçiören Belediyesinden Çocuklara Eğitim Desteği - Son Dakika
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Keçiören Belediyesinden Çocuklara Eğitim Desteği

Keçiören Belediyesi, çocukları spor, kültür, sanat ve eğitim alanında desteklemek için yeni dönemde çeşitli atölye programları sunuyor. Drama, robotik kodlama, İngilizce, resim ve satranç gibi derslerle çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

23.10.2024 13:00  Güncelleme: 13:56
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, çocukları spor, kültür, sanat ve eğitim alanında desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çocuk Eğitim Merkezleri(ÇEM) yeni dönemde drama, robotik kodlama, İngilizce, resim ve satranç atölye programlarıyla eğitimlerine devam ediyor. Kurslar çocukların akademik başarısını artırmayı, keşfedip üreterek yaratıcılıklarını geliştirmeyi, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

İlgi alanlarına göre dilediği atölye faaliyetine katılabilen çocuklar, yıl içinde kültürel ve sosyal gezilere gidiyor, sanatsal etkinlikleri izleme olanağı buluyor. Çocukların ilgi alanlarına göre tasarlanan atölye çalışmaları, eğitici materyaller ve oyunlar aracılığıyla çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sunuyor. Uzman öğretmenler eşliğinde verilen eğitimlerle çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

"Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezleri'ne tüm çocukları davet eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okula destek olan Çocuk Eğitim Merkezlerinde sunduğumuz atölye programları ve derslerle çocuklarımız hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de eğlenirken öğreniyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesinden Çocuklara Eğitim Desteği - Son Dakika

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