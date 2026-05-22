Kurban Bayramı Öncesi Keçiören Zabıtasından Sıkı Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Öncesi Keçiören Zabıtasından Sıkı Denetim

22.05.2026 10:05  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde gıda işletmelerini hijyen, fiyat ve ruhsat açısından denetledi. Denetimler bayram boyunca da sürecek.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların bayram alışverişlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; kasaplar, marketler, fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve şarküteriler başta olmak üzere birçok işletmede denetim gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında yapılan kontrollerde hem ürün güvenliği hem de işletme koşulları titizlikle incelendi.

ÜRÜNLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin hijyen standartlarına uygunluğu, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, ürün gramajları ile son kullanma tarihleri detaylı şekilde kontrol edildi. İş yerlerinin temizlik durumu, düzeni ve genel bakım şartları incelenirken; vergi levhası, gıda kayıt belgeleri, üretim izinleri ve iş yeri ruhsatları da ekipler tarafından denetlendi.

DENETİMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Zabıta ekipleri ayrıca ürünlerin uygun saklama koşullarında muhafaza edilip edilmediğini, üretim ve satış alanlarının sağlık standartlarına uygunluğunu ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için denetimler bayram süresince de kesintisiz devam edecek.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Öncesi Keçiören Zabıtasından Sıkı Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:26
Onu daha önce böyle görmediniz Davul çalarak kendinden geçti
Onu daha önce böyle görmediniz! Davul çalarak kendinden geçti
10:16
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı
Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:35:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Keçiören Zabıtasından Sıkı Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.