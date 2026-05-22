Kurban Bayramı Öncesi Keçiören Zabıtasından Sıkı Denetim

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vatandaşların bayram alışverişlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; kasaplar, marketler, fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve şarküteriler başta olmak üzere birçok işletmede denetim gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında yapılan kontrollerde hem ürün güvenliği hem de işletme koşulları titizlikle incelendi.

ÜRÜNLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin hijyen standartlarına uygunluğu, raf ve kasa fiyatlarının uyumu, ürün gramajları ile son kullanma tarihleri detaylı şekilde kontrol edildi. İş yerlerinin temizlik durumu, düzeni ve genel bakım şartları incelenirken; vergi levhası, gıda kayıt belgeleri, üretim izinleri ve iş yeri ruhsatları da ekipler tarafından denetlendi.

DENETİMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Zabıta ekipleri ayrıca ürünlerin uygun saklama koşullarında muhafaza edilip edilmediğini, üretim ve satış alanlarının sağlık standartlarına uygunluğunu ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için denetimler bayram süresince de kesintisiz devam edecek.