Keçiören'de Çocuk Sağlığı Semineri Düzenlendi

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, çocuk sağlığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle "Çocuk Sağlığında Beslenme" başlıklı bir seminer düzenledi. Seminerde çocuk sağlığına ilişkin halk arasında doğru bilenen yanlışlar anlatıldı.

LÖSANTE Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Engin Demir'in konuşmacı olarak yer aldığı "Çocuk Sağlığında Beslenme" seminerine, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, LÖSEV yetkilileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Keçiören Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Duygu Selin Çakıcı, vakfın çalışmaları, LÖSEV'de gönüllülük süreçleri ve lösemili çocuklara yönelik destek projelerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

LÖSANTE Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Engin Demir de çocuk sağlığı, hastalıklardan korunma yolları, erken teşhis ve sağlıklı beslenme konularındaki önemli noktaların altını çizdi. Sağlıklı bir geleceğin, sağlıklı beslenmeyle mümkün olduğunu belirten Demir, çocukluk döneminde kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının, ilerleyen yıllarda sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ebeveynlere dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunan Dr. Engin Demir, katılımcıların çocuk sağlığıyla ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı.