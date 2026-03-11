Keçiören'de Esnaf Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiören'de Esnaf Kavgası: 2 Yaralı

Keçiören\'de Esnaf Kavgası: 2 Yaralı
11.03.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören'de alacak verecek yüzünden çıkan kavgada 2 esnaf yaralandı, gözaltına alındılar.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde esnaf arasında çıkan alacak verecek kavgasında M.G. tabancayla, S.D. ise kesici aletle yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.G. ve S.D. tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Keçiören ilçesi Atapart Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde komşu iki esnaf arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında meydana gelen kavgada M.G. silahla, S.D. ise kesici aletle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekiplerinin müdahalesi ile kavga yatıştırılırken yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu esnada, olay yerine elindeki pompalı tüfekle gelen Z.D. bir yaralamaya sebep olmadan ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Esnaf Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 00:31:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Keçiören'de Esnaf Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.