Keçiören'de Gaziler Günü'ne özel yemek programı düzenlendi... - Son Dakika
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Keçiören'de Gaziler Günü'ne özel yemek programı düzenlendi...

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Keçiören\'de Gaziler Günü\'ne özel yemek programı düzenlendi...
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Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizler Keçiören'de önceliğimizi şehitlerimize, gazilerimize, yetimlere adadık" dedi.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizler Keçiören'de önceliğimizi şehitlerimize, gazilerimize, yetimlere adadık" dedi.

Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'nde düzenlediği yemek programına; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, BBP Genel Başkan Yardımcısı Dilek Keskin, Keçiören Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Ebru Öztürk, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Parlak, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ile gaziler, gazi yakınları, muhtarlar, meclis üyeleri ve AK Parti Keçiören ilçe yönetimi katıldı.

Program, şehitler ile gaziler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

ÖZARSLAN: "HİZMETKARINIZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bizler Keçiören'de önceliğimizi şehitlerimize, gazilerimize, yetimlere adadık" ifadesini kullandığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Sizler var olduğunuz müddet içerisinde bizler var olmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman zalimin karşısında, ezilenin yanında kendi öz kültür kodlarıyla dimdik ayakta duran milletin evlatlarıyız. O millettir ki Hz. Ali Efendimiz gibi dimdik durur; hak, hukuk, adaletten ayrılmaz. Etrafına, eşrafına aynı sevgi ve aynı metanetle davranır. İşte yüce Türk milleti olmak böyle bir şey. Bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği bu güzel cumhuriyetimizin, aziz vatanımızın gazileri, her zaman bizlerin başının tacıdır ve öyle olmaya devam edecektir. Bizler Keçiören'de önceliğimizi şehitlerimize, gazilerimize, yetimlere adadık. Onların hizmetkarı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şükürler olsun ki bizlere bu anlayışla hareket etme noktasında yol gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun her zaman yanı başında bilge liderliğiyle elif gibi dimdik duran Devlet Bahçeli var. Vatan, millet meselesi her şeyin üzerindedir. Bizler, sizin hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız."

TURAN: "BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: "Bugün özel bir gün. Sakarya Meydan Muharebemizi kazandıktan sonra Gazi Mustafa Kemal'e Meclisimizin 19 Eylül'de vermiş olduğu 'Gazilik' ünvanı ve 'Mareşallık' rütbesiyle beraber bu tarih 2002'de de Gaziler Günü olarak kutlamaya başlandı. Tekrar tüm gazilerimizin bu özel gününü tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ediyorum hepinize. Bugün gazilerimiz, aileleri ve şehit yakınlarıyla birlikte olmaktan çok büyük şeref duyuyorum. Tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milletimizin gazilerini yürekten selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ev sahibi vakıf başkanımız ve belediye başkanımıza tüm gaziler önünde teşekkür ediyorum."

SOĞUKPINAR: "BİZE DÜŞEN, BU RUHU CANLI TUTMAKTIR"

Keçiören Kaymakamı Mehmet Soğukpınar: "Bugün bize düşen, bizi biz yapan, bizi millet kılan, bu ruhu canlı tutmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere mukadderatlarını milletimizin bekasına vakfeden, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak vatanımız uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan bütün gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Yüce Rabbim devletimizi payidar, aziz milletimizi bahtiyar eylesin."

YURDAKUL: "GAZİLER GÜNÜ'NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet dualarıyla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu güzel programda sizlerle buluşmamıza vesile olan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı ve yöneticilerine, Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."

AYLAR: "MİLLETİMİZ DAİMA SİZE MİNNETKAR KALACAKTIR"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar:  "Gazilik, şehadeti göze almış olanların ünvanıdır. Gazilik, Allah'ın makamıdır. Gazi, bayraktır. Gazi, adanmışlıktır. Gaziler sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının zirve isimleridir. Gazilerimiz vatan sevgisinin yaşayan örnekleridir. Vatan için bedeninden bir parçayı bırakan ama onurundan hiçbir şey kaybetmeyen kahramanlarımızdır. Vatanımız, bayrağımız, aziz milletimiz için vatan toprağına şehit düşenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Yeter ki bayrağımız dalgalansın şuuruyla gençliğini, geleceğini, ömrünü vatan uğruna feda eden siz kıymetli dava arkadaşlarımın Gaziler Günü'nü kutluyorum. Milletimiz daima size minnettar kalacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu vatan, bizimdir. Bu bayrak, ebediyen dalgalanacaktır. Bu ezanlar, kıyamete kadar susmayacaktır. Büyük Türk devleti ilelebet payidar kalacaktır."

Protokol konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine ithafen karşılıklı hediye ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Buluşmada Özarslan, gaziler ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi. Program sonunda protokol üyeleri, gaziler ve katılımcılarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: ANKA
19 Eylül Gaziler GünüMesut ÖzarslanYemek TarifiTürkiyeGüncelSon Dakika

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