Keçiören'de Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması Başladı - Son Dakika
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Keçiören'de Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması Başladı

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Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması'na 713 yarışmacı katılıyor. Başkan Mesut Özarslan, etkinliğin milletin birlikteliğini göstermek amacıyla yapıldığını vurguladı.

02.11.2024 20:29  Güncelleme: 22:06
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(ANKARA)- Keçiören'de 713 yarışmacının hünerlerini sergileyecekleri "Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması" başladı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan,"Burada şenlik yok. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk'ü, Kürt'ü Laz'ı, Çerkez'i ve bu vatanı seven, milletinin birlikteliğinin ortak kültürünün yemeğinin yarışması ve heyecanı var" dedi.

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin yaşatılması amacıyla düzenlenen "Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması" Kalaba Kent Meydanı'nda başladı. Festival'in açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan özetle şunları söyledi:

"Milletin birlik ve beraberliğinden bahsedenlere diyoruz ki gelin Keçiören'imize bakın. Keçiören'imizde Türk'ün Kürt kardeşliğiyle o Türk'ün kuzeye yaslanmış laz kardaşıyla bir arada yaşayan bir kültürün dokusunu gelin de burada görün. Bu kültür kafkas illerinden, bu kültür doğu illerinde, İç Anadolu'dan ilmik ilmik bir arada dokunmuş üründür. Biz de gelecek nesiller adına, böyle kültürel etkinlikler sağlamaya devam edeceğiz.

"Burada vatanın ortak kültürünün yemeğinin yarışması ve heyecanı var"

Burada şenlik yok. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk'ü, Kürt'ü Laz'ı, Çerkez'i ve onlarca bu vatanı seven milletinin birlikteliğinin ortak kültürünün yemeğinin yarışması ve heyecanı var. Biz burada sesleniyoruz. Biz burada belediyenin bir kuruşunu harcamadan bizim iş adamlarımızın sponsorluğunda bu işe sevdalı insanların desteği ile bu işleri gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar belediyeye geldiğimiz günden şu günümüze kadar Allah'a şükür hiçbir şeyden geri kalmadık. 23 Nisan'ımızı  kutladık. 19  Mayıs'ımızı da kutladık. 30 Ağustos'umuzu da kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız bruk geçse de biz bunların hepsini halkımızla bir arada birlik içinde bütün icraatlarıyla yaptık ve Allah'a şükürler olsun hesabımız, kitabımız ortada. Bir kuruş da para harcamadan yaptık."

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen festival dört gün sürecek. Katılımcılar Serhat illerine özgü geleneksel lezzetlerden kete, hıngel ve kavut olmak üzere üç ayrı kategoride yarışacak. Kete kategorisinde 417, hıngel kategorisinde 248, kavut kategorisinde 48 olmak üzere toplam 713 yarışmacı hünerlerini sergileyecek. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen tabaklar arasından dereceye girenler, yarışmanın sonunda büyük ödüllerin sahibi olacak.

Keçiören\'de Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması Başladı
Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması Başladı - Son Dakika

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