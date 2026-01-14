Keçiören'de Türk Halk Müziğinin Seçkin Eserleri Sanatseverlerle Buluştu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen "Gönülden Tele" konseri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde, Türk halk müziğinin seçkin eserleri sanatseverlerle buluştu.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen "Gönülden Tele" konseri, sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef İlkim Eylül İlk yönetimindeki koro, Türk halk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde koro ve solo performanslar yer aldı. Programda, Furkan Motuğan da türkülere eşlik eden anlatımlarıyla sahne aldı.