Keçiören'de Japon Sanatçı Aya Marray'ın Resim Sergisi Açıldı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Japon sanatçı Aya Marray'ın " Japonya'dan Keçiören'e 100 Yıllık Dostluğun Sanatla Harmonisi" adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi, Japon sanatçı Aya Marray'ın "Japonya'dan Keçiören'e 100 Yıllık Dostluğun Sanatla Harmonisi" adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. 13 resmin yer aldığı özel sergide her resim bir mesaj içeriyor. Dünya Barışı ve sevgi temalı sergide konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, "Keçiören, Ankara'nın herhangi bir ilçesi olmaktan ziyade dünya devletleriyle en çok ilişki kuran ilçedir. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri, farklı ülkelerden gelerek Keçiören'de sanatını sergileyen sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaparak ortaya koyuyoruz. Keçiören, bir dünya ilçesi olsun istiyoruz" dedi.

Serginin asıl amacının dünya barışına vurgu yapmak

Sergi açılışında konuşma yapan Japon sanatçı Aya Marray, Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yılının kutlandığı yıl içerisinde bu sergiyi açmaktan mutlu olduğunu ve 4 yıldır Türkiye'de yaşamasına rağmen ilk resim sergisini Keçiören'de açtığını belirtti. Serginin asıl amacının dünya barışına vurgu yaparak, sevgi ile dünyanın daha güzel bir yer olacağına dair inancını, insanlara renklerin ve sanatın gücünü kullanarak anlatmak olduğunu belirten Marray, ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesi ve sergiye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.