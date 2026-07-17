Keçiören'de Kadınlara Yönelik "Stres ve Öfke Yönetimi" Semineri - Son Dakika
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Keçiören'de Kadınlara Yönelik "Stres ve Öfke Yönetimi" Semineri

17.07.2026 09:57  Güncelleme: 11:27
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Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları stres ve öfke durumlarıyla baş etmelerine destek olmak amacıyla 'Stres ve Öfke Yönetimi' semineri düzenledi. Seminerde nefes egzersizleri ve pratik yöntemler anlatıldı.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları stres ve öfke durumlarıyla daha sağlıklı baş edebilmelerini desteklemek amacıyla "Stres ve Öfke Yönetimi" konulu seminer düzenledi.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından kadınlara yönelik "Stres ve Öfke Yönetimi" konulu seminer düzenlendi. Güngörmüşler Konağı'nda gerçekleştirilen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, katılımcılara stres kavramı ve belirtileri, öfkenin oluşum süreci ile öfke döngüsü hakkında bilgiler verildi. Günlük yaşamda karşılaşılan stres ve öfke anlarında uygulanabilecek etkili baş etme yöntemleri anlatılırken, katılımcıların duygularını daha sağlıklı yönetebilmelerine yönelik pratik bilgiler paylaşıldı.

NEFES EGZERSİZLERİ UYGULANDI

Seminer kapsamında katılımcılarla diyafram nefesi uygulaması gerçekleştirilirken, öfke yönetiminde kullanılabilecek üç etkili yöntem uygulamalı olarak aktarıldı. Sunum, soru-cevap ve grup etkileşimiyle desteklenen programda, öğrenilen tekniklerin günlük yaşama nasıl uygulanabileceği de anlatıldı. Program, güvenlik bilgilendirmesi ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Kadınlara Yönelik 'Stres ve Öfke Yönetimi' Semineri - Son Dakika

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