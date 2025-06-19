Keçiören\'de Mezuniyet Heyecanı: 59 Minik Öğrenci Kep Fırlattı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'ne bağlı Ata, Gül ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler, ilk mezuniyet heyecanını yaşadı.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Ata, Gül ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim alan 59 minik öğrenci, mezuniyet keplerini fırlattı. Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet törenine katılan aileler de duygusal anlar yaşadı.

Mezuniyet töreninde sihirbazlık gösterisi ve yüz boyama etkinliği gibi aktiviteler eğlenceyi doruğa çıkarırken, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Mezun olan minik öğrencilere hediyeler de verildi.

Eğitim yolculuğunda tam destek

Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Celal Biçer de minik öğrencileri bu özel günde yalnız bırakmadı. Öğrencilere ve ailelerine seslenen Karadağ, "Eğitim yolculuğuna ilk adımı Çocuk Gelişim Merkezleri'mizde atan minik öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Bilsinler ki Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan her zaman onların yanındadır" dedi.