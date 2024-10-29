Keçiören'de Minik Eller Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören'de Minik Eller Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak açtıkları sergi ile sınıfları ve kreş bahçesini kırmızı beyaza bürüdü. Öğrenciler, Atatürk, Türk bayrağı ve özgürlük temalı çizimlerle bayram coşkusunu dile getirdi.

29.10.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel açılan sergiyle sınıflar ve kreş bahçesi kırmızı beyaza büründü.

Keçiören Belediyesi Gül Kreş Adası öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sergi açıldı. Sergiyle sınıflar ve kreş bahçesi kırmızı beyaza büründü. Minikler, balon, bayrak, çiçek ve çeşitli süs eşyalarını kullanarak Atatürk resmi, Türk bayrağı, Türkiye haritası, bağımsızlık ve özgürlüğü simgeleyen çizimler yaparak Cumhuriyet Bayramı'nı karşıladı.

Milli bayramları coşkuyla kutlayan bir nesil yetiştiğini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve aziz silah arkadaşlarının bize emaneti ettiği Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bizler bu emanete sahip çıkarken aynı zamanda yetiştirdiğimiz nesillere de cumhuriyet sevdasını aşılamak temel vazifemizdir" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Minik Eller Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 02:11:52. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören'de Minik Eller Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.