Keçiören'de Ramazan Ayı Öncesi Denetimler Arttırıldı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde özellikle ürünlerin gramajı, fiyatları ve üretim yapılan alanların hijyen koşulları kontrol edildi. Ekipler, ekmek ve unlu mamullerin belirlenen standart ve gramajlarda üretilip üretilmediğini ölçerken, satış fiyatları ile etiket bilgilerinin uyumu da incelendi. Üretim alanları, tezgah düzeni, personel hijyeni ve saklama koşulları detaylı şekilde kontrol edilirken, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuldu.

"Amacımız, vatandaşımızın sağlıklı alışveriş yapması"

Ramazan ayı boyunca denetimlerin kesintisiz devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Hemşehrilerimizin en çok tükettiği ürünlerin başında ekmek ve unlu mamuller geliyor. Bu nedenle ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi özellikle bu alanda yoğunlaştırdık. Gramaj eksikliği, fiyat uyumsuzluğu ve hijyen kurallarına aykırılığa kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Amacımız ceza yazmak değil vatandaşımızın sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun ürünlere ulaşmasını sağlamaktır. Zabıta ekiplerimiz Ramazan boyunca da sahada olmaya devam edecek" diye konuştu.