Keçiören'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi, ilçedeki market, kasap ve fırınlarda, kalite, fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Ekipler, reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasadaki fiyatlarını kıyasladı.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesi market, kasap ve fırınlarda kalite, fiyat ve hijyen denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşı yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasadaki fiyatını kıyasladı. Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen koşullarından genel temizliğe, gramajdan gıdaların muhafaza koşullarına ve çalışan personelin kıyafetlerine kadar birçok noktayı denetledi. Denetimler sırasında işletmecilere uyulması gereken kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartlarda eksikliği bulunan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

"Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir"

Ramazan alışverişi yapacak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızın Ramazan ayında yapacakları alışverişin kalitesini artırmak ve fahiş fiyatların önüne geçmek için zabıta ekiplerimiz denetimlerini artırdı. Ekiplerimiz yapılan denetimlerde eksiklikler konusunda esnafı uyarıyor, eksiklerini tamamlamayan esnafa cezai işlem uygulanıyor. Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir" dedi.