Keçiören'de Sihirbaz Gösterisi ve İnteraktif Çocuk Oyunları Etkinliğine Yoğun İlgi

22.01.2026 09:54  Güncelleme: 11:01
Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen sihirbaz gösterisi ve interaktif çocuk oyunları, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde yoğun ilgiyle karşılandı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da katıldığı etkinlikte, çocuklar ve aileler unutulmaz anlar yaşadı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sömestire özel olarak Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen sihirbaz gösterisi ve interaktif çocuk oyunları etkinliği yoğun ilgi gördü. Eğlenceli ve renkli anlara sahne olan programa, Belediye Başkanı Mesut Özarslan da katılarak, çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Keçiören'de Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan zengin programla devam etti. Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu özel etkinlikte, Özarslan çocuklarla yakından ilgilenip ailelerle sohbet etti.

Özarslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların Cumhuriyet'in geleceği olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in geleceği çocuklardır"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in geleceği bu çocuklardır. Bu yüce Türk milletinin asil evlatları var oldukça şanlı Türk bayrağımızı kimse indiremez; indirmeye kalkışanın eli kırılır. Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu eşsiz vatan coğrafyasının gelecekteki mühendisleri, avukatları, hatta cumhurbaşkanları işte buradan çıkacaktır. Cumhuriyet'in askerleri burada. İnşallah imanlı, milli ve manevi değerlerine sahip evlatlar yetişecektir. Bizler de bu güzel vatan coğrafyasında, güzel Ankara'mızın güzel Keçiören'inde sizlere eşit hizmet etmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim evlatlarımızın her biri bir yıldızdır; o yıldızlara sahip çıkacağız. Evlatlarımızın ve sizlerin hizmetinde, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla, kimseyi ayırmadan yolumuza devam edeceğiz."

Renkli gösterilerle eğlenceli anlar yaşandı

Etkinlikte, sihirbaz gösterisi ve interaktif çocuk oyunlarının yanı sıra Nasrettin Hoca gösterisi de sahnelendi. Programda, Nasrettin Hoca'nın kim olduğu, çocuklara eğlenceli bir dille anlatılırken, Nasrettin Hoca fıkraları müzikal formatta sergilendi. Sahneye davet edilen çocuklar da gösterilere eşlik ederek, keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı. Özarslan, sahne alan sanatçılara teşekkür ederek, çiçek ve Atatürk portresi hediye etti.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Yerel Haberler, Neşet Ertaş, Güncel, Çocuk, Son Dakika

