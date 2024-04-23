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Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: "Ant olsun bütün milli bayramlarımızı aynı coşkuyla kutlayacağız"

Keçiören'de 'vosvoslu' 23 Nisan kutlaması

ANKARA - Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilçeyi Türk Bayraklarıyla donatarak minikler için çeşitli etkinlikler düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Ant olsun bütün milli bayramlarımızı aynı coşkuyla kutlayacağız"

Hafta sonundan itibaren Keçiören'de başlayan 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde ilçede bulunan caddeler, meydanlar ve belediye önü Türk Bayrakları ile donatıldı. Etkinliğin son gününde ise Kalaba Kent Meydanı'nda bir araya gelen minikler gönüllerince eğlendi. Çocuk bayramı kapsamında; kum boyama, ebru sanatı, akıl oyunları ve uçurtma etkinliği atölyeleri kurulurken minikler için bando gösterisi, çocuk oyun alanları ve Azeri dans gösterisi etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan 'Woswos' araçlarla ilçede konvoy yaptı.

"Ant olsun bütün milli bayramlarımızı aynı coşkuyla kutlayacağız"

Burada konuşan Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki çocukların bayramı olduğunu dile getirdi. Özarslan, Keçiörenlilerlerle birlikte 3 gündür 23 Nisan'ı sevincini yerine getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Çocuklarımızla ve halkımızla bir bütünlük içerisinde senelerdir özlemini duyduğumuz bir bayramı Keçiören'de hep birlikte halkımızda kucaklayarak kutluyoruz. Bunda önemli olan şu, Atatürk sevgisini, bayrak sevgisini ve vatanına millete olan sadakatimizi gelecek nesillerimize göstermemizdir. Bu noktada da halkımızın hepsi inanılmaz derece teveccüh ediyor çocuklarıyla birlikte. Alanı görüyorsunuz işte meydan işte bayraklar, işte Atatürk'ümüz, işte Türk bayraklarımız, işte halkımız bir arada. 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bizlere bu vatanı bırakmış, bu günlere getirmişse bizlere de ant olsun bütün milli bayramlarımızı aynı coşkuyla kutlayacağız. Gençlerimize gelecek nesillerimize sahip olacağız. Onlara Atatürk'ün emanet ettiği bu vatanda yaşamanın ne kadar aziz Türk milleti için kıymetli olduğunu ve onun bıraktığı ilke ve inkılaplarının çok değerli olduğunu ve Cumhuriyete sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Bütün Türkiye'mizin 23 Nisan kutlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum"

Etkinlik alanında gönlünce vakit geçirerek dünya üzerindeki tek çocuk bayramını kutlayan 10 yaşındaki Eril Çelikyıldız, "Bugün 23 Nisan olduğu için ben çok mutluyum. Bugün 23 Nisan diye buraya gelelim dedik. Bugün burada kek ve balon aldım ve alanı gezdim" dedi. 10 yaşındaki miniğin velisi Gülseren Çelikyıldız ise "Öncelikle bize böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum. Çocuklarımıza böyle güzel bir bayram armağan edildiği için Atatürk'e sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Çok mutluyum iyi ki bayram var"

7 yaşındaki Hiranur Atatürk'ün çocuklara 23 Nisan'ı armağan ettiğini dile getirerek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bol bol oynamak istiyorum. Bugün dans edeceğiz, oyun oynayacağız çığlık atacağız her şeyi yapacağız" diyerek sevincini paylaştı. 9 yaşındaki Aktuğ Ege bayramın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Oyun oynamak dans etmek istiyorum. Burası çok güzel. Atatürk olmasaydı 23 Nisan olmazdı. Çok mutluyum iyi ki bayram var" ifadelerine yer verdi.

"Gelecek nesilleri en iyi şekilde eğitmemiz gerekiyor"

Minik Aktuğ Ege'nin velisi Derya Takar, ise "Ben daha önce böyle görmemiştim. Sevgili belediye başkanımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir işte eğlence düzenlediği için hem çocuklarımız çok mutlu oldu hem biz. 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Gelecek nesilleri en iyi şekilde eğitmemiz gerekiyor" diye konuştu.