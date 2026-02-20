Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ege Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, ekiplerce doğaya bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kedi Havalandırma Boşluğundan Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?