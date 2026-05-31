Kedi Haylaz Kurtarıldı

31.05.2026 21:06
Edremit'te yavru kedi, itfaiye ekiplerinin zor çabalarıyla 3 araç kaputundan kurtarıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, peşi sıra 3 aracın kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerin uzun uğraşı sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak, veterinere götürüldü. Çevredeki vatandaşlar, ekipleri peşinden koşturan yavru kediye 'Haylaz' ismini verdi

Akşam saatlerinde bir otomobilin kaputundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, polisin de yardımıyla park halindeki otomobilin sahibine ulaştı. Araç sahibinin kaputu açmasıyla birlikte ekipler ve mahalleli yavru olduğu anlaşılan kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için uğraş verdi. Bu sırada korkan kedi, çıkarak başka bir otomobilin kaputuna saklandı. Ekipler bu kez diğer araçtan kediyi çıkarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan minik kedi, bir anlık refleksle tekrar itfaiye erinin elinden kaçmayı başardı. Hızla yolun karşısına geçen kedi, bu sefer de karşı kaldırımdaki üçüncü bir aracın kaputuna girdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kedi, saklandığı son araçtan da çıkarılarak güvenli şekilde bir kutuya konuldu. Sağlık kontrolü için veterinere götürülen sevimli kediye, 'Haylaz' ismi verildi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 21:44:21. #7.13#
