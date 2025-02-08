Kedi ile Köpekten Dostluk Örneği

Kedi ile köpeğin dostluğu kamerada
TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde kameralara yansıyan kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri hayran bıraktı.
Pertek ilçesine bağlı Dere köyünde, Erdem Gül isimli vatandaşın beslediği kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Aynı kaptan yemek yiyip, zaman zaman köpeğin sırtında uyuyan kedi, dostluğun en güzel örneğini sergiliyor.
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