Avlanmak için ağaca çıkan kedi, kargaların saldırısına uğradı
ELAZIĞ - Elazığ'da avlanmak için ağaca çıkan kedi, adeta av oldu. Kargaların saldırısına uğrayan kedi, uzun süre ağaçtan mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, kargaları avlamak için ağaca çıkan kedi, adeta av oldu. Ağaçta kargaların saldırısıyla karşılaşan kedi, neye uğradığın şaşırdı. Kargalar gagalarıyla kediye saldırırken, kedi uzun süre ağaçta mahsur kaldı. Kargaların bir süre sonra gitmesiyle kedi, aşağı indi.
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