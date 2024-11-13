Kedi, fare ile baş edemedi
ELAZIĞ - Elazığ'da bir kedi, cüsseli fare ile baş edemedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'ndeki bir site bahçesinde lağım faresini gören kedi peşine düştü. Büyüklüğü ile dikkat çeken fareye, kedi zor yaklaştı. Fare ise adeta kediyi umursamadı. Bir süre fare ile uğraşan kedi, başa çıkmadı. O anlar, bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Kedi, Lağım Faresine Yenik Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?