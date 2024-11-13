Kedi, Lağım Faresine Yenik Düştü

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Kedi, fare ile baş edemedi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kedi, cüsseli fare ile baş edemedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'ndeki bir site bahçesinde lağım faresini gören kedi peşine düştü. Büyüklüğü ile dikkat çeken fareye, kedi zor yaklaştı. Fare ise adeta kediyi umursamadı. Bir süre fare ile uğraşan kedi, başa çıkmadı. O anlar, bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı.