Kedi Yavruları İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Düzce'de düştükleri kanaldan itfaiye ekiplerince çıkarılan ve kalp masajıyla hayata döndürülen 2 kedi yavrusu "süt anne" sayesinde beslenmeye başladı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düştükleri su kanalından itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra kalp masajıyla kurtarılan kedi yavrularının Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'nde tedavisi sürüyor.

Sağlık durumları iyiye giden yavruların annesini bulmak için bölgede arama yapan ekipler sonuç alamadı.

Bunun üzerine yavrular için uygun başka bir dişi kedi bulundu.

Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir ortamda bakım altına alındıklarını belirten Düzce Belediyesi Veteriner Hekimi Berat Çarıkçı, "Yavru kedilerimiz emin ellerde. Annelerini aradık ancak kanala düştükleri noktada bulamadık. Biz de kendilerine süt anne bulduk. Şu anda beslenmelerinde ve sağlık durumlarında bir problem yok. Bizim gözetimimiz altındalar." ifadesini kullandı.