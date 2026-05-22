Bilecik'te, mazgala sıkışan kedi yavruları, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki mazgalda kedi yavrularının sıkıştığını görenler, durumu Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, demirleri aralayarak yavru kedileri sıkıştıkları yerden kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında anne kedinin yavrularının yanından ayrılmadığı görüldü.
Kurtarılan kedi yavruları, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iç ve dış parazit uygulamaları yapıldıktan sonra alındıkları yere bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kedi Yavruları Mazgaldan Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?