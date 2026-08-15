Kedi Yavrusu Araç Motorundan Kurtarıldı
Gömeç'te itfaiye, hafif ticari aracın motoruna giren kedi yavrusunu kurtardı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaya Mahallesi'nde hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.
Çabalarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gömeç İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kedinin sese tepki vermemesi üzerine motor bölümüne hava verilerek bulunduğu yerden çıkması sağlandı.
Motor bölümünden çıkan kedi yavrusu, daha sonra yakındaki başka bir aracın altına girerek uzaklaştı.
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