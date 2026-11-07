Kedi yavrusu Cemoş'u emziren köpek Selvi, Gaziantep'te görenlerin ilgisini çekiyor

Kedi yavrusu Cemoş'u emziren köpek Selvi, Gaziantep'te görenlerin ilgisini çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cemil Çil'in bir yaşındaki köpeği Selvi, annesiz kalan kedi yavrusu Cemoş'un bakımını üstlenip onu emziriyor. İkili, birlikte yemek yiyip birbirinden ayrılmıyor; Selvi'nin Cemoş'u kendi yavrusu gibi koruması görenlerin ilgisini çekiyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köpeğin annesiz kalan kedi yavrusunu sahiplenerek emzirmesi, görenlerin ilgisini çekiyor.
Zincirli Mahallesi'nde yaşayan Cemil Çil'in bir yaşındaki dişi köpeği "Selvi", annesiz kalan kedi yavrusu "Cemoş"u sahiplenerek bakımını üstlendi.
"Selvi", kediyi emzirerek besliyor, kendi yavrusu gibi koruyup kolluyor.
Birbirinden ayrılmayan "Selvi" ile "Cemoş"un aynı kaptan yemek yemesi, aralarındaki dostluğu gözler önüne seriyor.
Kaynak: AA
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