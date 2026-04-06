Kediler Neden Kutuları Sever? İçgüdü ve Güvenlik İhtiyacı

Ease Pet Vet kedi davranış danışmanı Mikel Delgado'ya göre, her kedi doğru yere konulmuş bir kutudan yararlanabilir. Bunun temel nedeni avlanma içgüdüsüdür; kediler açık havada saklanmak ve avlamak için çalılık gibi yerleri kullanır, kutular da bu güvenlik ve avantajı sağlar. Ev kedilerinde de bu içgüdü devam eder, kutular görünmez olmalarını sağlarken ani saldırılar için fırsat sunar.

Kutuların bir diğer işlevi, kedilere güvenli bir alan yaratmasıdır. Delgado, ürkek kediler için kutuların önemini vurgulayarak, kedilerin doğal olarak kapalı alanlara yöneldiğini belirtiyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Danielle Gunn-Moore, kutulara girme eğiliminin hayatın başından geldiğini, anne kedinin doğum için sessiz yer aradığını söylüyor. Araştırmalar, sokaktan kurtarılan kedilere kutu verildiğinde stres hormonlarının düştüğünü gösteriyor.

Kedinizin kutuyla ilişkisi, ruh hali hakkında ipucu verebilir. Kutunun dibine sinmiş bir kedi güvenlik ararken, içinde uyuklayan bir kedi keyif halindedir. Bu, kedi sahiplenmenin sorumluluğuna işaret eder; ev kedileri stresle başa çıkmada zorlanabilir. İki ile dokuz haftalık dönem, kedilerin sosyalleşmesi için kritiktir; iyi büyüyen yavrular yetişkinlikte daha dayanıklı olurken, zorluk yaşayanlar ekstra destek için kutulara ihtiyaç duyabilir.

Sürekli saklanma, stres veya kaygı işareti olabilir. Gunn-Moore, kedilerin kontrol edemediklerini hissettiklerinde güvenli alana ihtiyaç duyduğunu, ancak sürekli saklanmanın endişe verici olduğunu belirtiyor. Delgado, aşırı saklanma eğilimi gösteren kediler için veteriner veya davranış uzmanına danışılmasını öneriyor.