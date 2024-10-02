Kedilere Asit Atan Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis - Son Dakika
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Kedilere Asit Atan Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis

Kedilere Asit Atan Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis

Eyüpsultan'da kedileri asitle yaralayan Murat Özdemir, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

02.10.2024 13:54
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EYÜPSULTAN'da kedilerin üzerine asit atarak yaraladığı ve öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Murat Özdemir, 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı.

Eyüpsultan'da 2023 Temmuz ayında sokak kedilerini asit dökerek yaralayan Murat Özdemir'in yargılandığı davadan karar çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı katıldı. Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı ise duruşmaya katılmadı. Sanık ve sanık avukatı savunması alınmazken, müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI'

Mahkeme, Murat Özdemir'i, 'birden fazla hayvana karşı bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme heyeti ayrıca sanık Özdemir'i, 'birden fazla hayvana karşı, bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Özdemir'in zincirleme şekilde 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kedilere Asit Atan Sanığa 8 Yıl 3 Ay Hapis - Son Dakika

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