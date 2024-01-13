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Kedilere eziyet eden ve terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kedilere eziyet eden ve terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan operasyonda, kedilere eziyet eden ve terör örgütü propagandası yapan 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

Kedilere eziyet eden ve terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı
13.01.2024 - 20:10,
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Kedilere eziyet ettikleri ve bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının çalışmaları sonucu, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerinin kedilere eziyet ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda, topluluğa üye 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kedilere eziyet eden ve terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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