Kedilerin Et Mücadelesi Gülümsetti - Son Dakika
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Kedilerin Et Mücadelesi Gülümsetti

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Tokat'ta iki kedi, asılı poşetteki eti almak için uğraşırken görüntülendi, izleyenleri güldürdü.

17.01.2025 15:44
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Kedilerin asılı poşetteki eti alabilmek için sergilediği gayret izleyenleri gülümsetti

TOKAT - Tokat'ta kedilerin asılı poşetteki eti alabilmek için sergilediği gayret izleyenleri gülümsetti.

Zile ilçesinde yaşayan Ejder İren, Dutlupınar Mahallesi'nde ilginç bir olaya şahit oldu. İren iki kedinin bir binanın ahşap kolonunda asılı olan siyah poşete ulaşmak için sergilediği çabaya şahit oldu. İren bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Kedinin biri poşeti alabilmek için kolona tırmanırken diğeri ona gözcülük etti. Uzun uğraşlar sonucunda poşeti ulaşan kedi poşete ki et parçasını almayı başardı. Daha sonra gözcülük eden kediyle birlikte hızlıca uzaklaştılar.

Ejder İren; "Zile ilçesinde yaşıyorum. Buraya kahveci bir abimizin asmış olduğu eti tırmanarak buradan almaya çalıştı. O anı da ben telefon ile çektim. Kedinin azmi bizi hayran bıraktı" dedi.

Kedilerin Et Mücadelesi Gülümsetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kedilerin Et Mücadelesi Gülümsetti - Son Dakika

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