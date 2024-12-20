Kedinin Başına Atlama Anı Güvenlik Kamerasında

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde arkadaşları ile sohbet eden Bahtiyar Keskin'in başına iş yerinin üst kısmındaki sundurmadan kedi atladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Keskin, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada, dükkanın üst kısmında bulunan yaklaşık 7 metre yükseklikteki sundurmadan bir kedi başına atladı. Keskin neye uğradığını şaşırırken, kedi kaçarak uzaklaştı. Kedinin Keskin'in başına atladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Bahtiyar Keskin'in 3 arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kedinin başına atladığı, ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Keskin ve arkadaşlarının yaşanan olayın şokunu atlattıktan sonra gülüştükleri görüldü.