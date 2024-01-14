Kedinin karla imtihanı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedinin kardan zorlukla yürümesi kameraya yansıdı.

İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışı insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Metin Kurt isimli vatandaşın bahçesinde kardan dolayı yürümekte zorluk çeken bir kedi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kedinin kardan bata çıka yürümesini kayıt altına alan Metin Kurt, "Kaç gündür yoğun bir kar yağışı vardı. Bende evden dışarı çıkacaktım, baktım bir kedi kara bata çıka ilerliyor. Bende hemen karın içine girerek kediyi kurtardım. Zorlu bir kış süreci başladı, onun için evlerimizin önüne yiyecek bırakalım" dedi.