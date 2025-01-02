Kediye Taş Atan Zanlı Hakkında İşlem

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Batman'da parke taşıyla kedi yaralayan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadan Eskihamur köyünün Nejan mezrasında ikamet eden Mehmet Şerif A'nın paylaştığı görüntüde, sahipsiz kediye parke taşı attığının ve kediyi yaraladığının tespit edildiği belirtildi.

Durumun Batman Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili suç tespiti ve duyurusu çerçevesinde tutanak hazırlandı. Mehmet Şerif A. hakkında adli işlem başlatıldı. Yaralı kedi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince Batman Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.