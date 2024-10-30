Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çayda mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti.
Atatürk Parkı'nda gezerken Alaplı Çayı kenarından kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri, merdiven yardımıyla çaya inerek kediyi sopanın ucuna takılan sepete koyup mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kediyi İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?