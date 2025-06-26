Kefr Malik'te İsrail Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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Kefr Malik'te İsrail Saldırısı: 3 Ölü

26.06.2025 19:02
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında dün 3 Filistinlinin öldürüldüğü Batı Şeria'daki Kefr Malik kasabasında Filistinliler büyük endişe yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında dün 3 Filistinlinin öldürüldüğü Batı Şeria'daki Kefr Malik kasabasında Filistinliler büyük endişe yaşıyor.

Ramallah'ın doğusunda bulunan Kefr Malik kasabasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonrası yas havası hakim olurken, dükkanlar kapandı ve yas çadırı kuruldu.

Kefr Malik kasabası sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tekrar saldırmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

"Ailem neredeyse evde yanıyordu"

AA muhabirine konuşan 32 yaşındaki Filistinli Bilal Afif, dünkü saldırıya işaret ederek, "Ailem neredeyse evde yanıyordu. Evin önündeki aracı ateşe verdiler, sonra pencerelere taş attılar ve en son da molotofkokteyli fırlattılar. Saldırı olduğunda eşim ve çocuğum buradaydı. Alevlerden çıktılar ve oda kısmen yandı." dedi.

Afif, evinin artık güvenli olmadığını ve başka bir eve taşındığını aktardı.

"Torunlarımı silahla takip ettiler"

Filistinli 76 yaşındaki Nazmiye Hemayel, "Oğluma ait bu araç yakıldı ve diğer oğlumun evini yakmaya çalıştılar. Torunlarımı silahla takip ettiler. Üç genç sebepsiz yere şehit edildi." diye konuştu.

Hemayel, Kefr Malik hakkında, "Kasabamız topraklarını kaybetti. Bugün evlerimizde bizi takip ediyorlar. Kimse bizi sormuyor." ifadelerini kullandı.

Saldırı anını anlatan Filistinli Cemal Rabia eş-Şahid ise yaklaşık 50 maskeli yerleşimcinin, sopalar, taşlar ve silahlarla gelerek gün batımından yarım saat önce saldırıya geçtiğini dile getirdi.

Şahid, 20 dakika süren olayda araçların ateşe verildiğini ve evlerin yakılmaya çalıştığını ancak kasaba sakinlerinin karşılık vererek saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Yerleşimcilerin ardından İsrail ordusuyla birlikte ateş etmeye başladığını anlatan Şahid, bunun üzerine 3 Filistinlinin öldürüldüğünü, 7 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kefr Malik'te İsrail Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

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