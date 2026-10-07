KEGM, Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 156 metrelik gemiyi kurtardı - Son Dakika
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KEGM, Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 156 metrelik gemiyi kurtardı

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KEGM ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan 156 metre boyundaki gemiyi kurtardı. İstanbul'dan İtalya'ya giden gemi, Karanlık Liman önlerinde kılavuz kaptan refakatinde KURTARMA-17 römorkörünce yedeklenerek demir sahasına emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemiyi kurtardı.

İstanbul'dan İtalya'ya seyir halinde olan "DANZIGERGRACHT" adlı 156 metre boyundaki gemide, Çanakkale Boğazı'ndaki Karanlık Liman önlerinde makine arızası meydana geldi.

Gemi, kaptanın haber vermesi üzerine Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde "KURTARMA-17" römorkörünce yedeklenerek, Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kaynak: AA
Çanakkale BoğazıİstanbulİtalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: KEGM, Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 156 metrelik gemiyi kurtardı - Son Dakika
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