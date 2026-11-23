Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Kehl kentinde bir evde 3'ü çocuk 5 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Offenburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kehl'de bir evde yaşayan çocukların sabah okula gitmemesi üzerine yakınlarının ailenin evine gittiği ancak kimsenin kapıyı açmaması üzerine polisin çağrıldığı belirtildi.

Dairede olası gaz sızıntısı nedeniyle ilk müdahale ekiplerinin daireye giremediği ve itfaiyeden destek istendiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin binadaki diğer daireleri de kontrol ettiği kaydedildi.

Açıklamada, saat 11.30 civarında daireye giren ekiplerin, 3'ü çocuk 5 kişinin cesedini bulduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden iki yetişkinden birinin çocukların babası, diğerinin de aile yakını olduğu belirtilen açıklamada, evdeki iki çocuğun ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şu an için binada herhangi bir tehlikenin bulunmadığının değerlendirildiği kaydedildi.

Kriminal polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtilen açıklamada, olayın teknik bir arızadan mı yoksa olası bir suç eyleminden mi kaynaklandığının soruşturulduğu ifade edildi.