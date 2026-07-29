Keiko Fujimori, Peru'nun Yeni Devlet Başkanı
Keiko Fujimori, 28 Temmuz 2026'da Lima'da yapılan yemin töreniyle başkanlık görevine başladı.
LİMA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'daki Ulusal Kongre'de konuşma yapan Keiko Fujimori, 28 Temmuz 2026.
Keiko Fujimori, salı günü düzenlenen yemin töreninin ardından Peru'nun yeni Devlet Başkanı olarak göreve başladı. (Fotoğraf: Peru Kongresi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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