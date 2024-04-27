KEİPA Üyeleri TPAO Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde İncelemede Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KEİPA Üyeleri TPAO Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde İncelemede Bulundu

KEİPA Üyeleri TPAO Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri\'nde İncelemede Bulundu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulundu, Filyos Kalesi'ni ve arkeolojik kazı alanını gezdi.

27.04.2024 20:48  Güncelleme: 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) üyeleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulundu, Filyos Kalesi'ni ve arkeolojik kazı alanını gezdi.

KEİPA Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu 62'nci toplantısı kapsamında TPAO Filyos Kara Tesislerine gelen heyet, burada KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez tarafından karşılandı.

Daha sonra KEİPA üyelerine, "Karadeniz'in Gözü" binasında, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne ilişkin bilgi verildi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce dünyanın en büyük derin deniz doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha sonra yapılan yeni keşiflerle bu sahada yaklaşık 700 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunduğunu dile getiren Dönmez, "Hızlı bir şekilde üretime alınmak için de yoğun bir gayret ve çalışma ortaya konuldu. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede de dünya tarihinde rekor olarak adlandırılacak hızda proje realize edildi ve ilk gaz üretilerek sahaya getirilmiş oldu. Bu ham doğal gazı işleyecek kara doğal gaz işleme tesisi faaliyetleri başladı. Orası da tamamlandı. Şu anda artık sahadan üretilen doğal gaz, Türkiye ulusal doğal gaz iletim sistemine verilmeye başlandı." diye konuştu.

Dönmez, burada yoğun mesai yapıldığını vurgulayarak, pik zamanlarda yurt içi ve dışından 10 bini aşkın insanın çalıştığını söyledi.

Normal şartlarda 7-8 yılda bitecek bir projeyi 2,5 yılda hayata geçirdiklerine dikkati çeken Dönmez, "Birçok prosesi eş zamanlı yürütmek suretiyle bu projeyi hamdolsun kazasız belasız tamamlamış olduk." dedi.

Dönmez, tesisi geçen yıl bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen törenle hizmete aldıklarını hatırlatarak, "Tabii ilk fazın ortalarındayız. 3 faz olarak planlandı. İnşallah önümüzdeki 5-6 yıl içinde de bu 3 fazı da tamamlamak suretiyle maksimum üretim seviyesine kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Karadeniz'in hidrokarbon zenginliği açısından kendisini ispatlamış durumda olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Biz, bu keşiflerin bölgenin ekonomik, sosyal gelişimine katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Bu tip enerji kaynakları dünyanın birçok bölgesinde aslında tartışma konusu yaratabiliyor. Bazen hiç istemesek de savaşların sebebi olabiliyor ama biz bu tip keşiflerin artık savaşların değil, barışın bir parçası olmasını, barışı ve istikrarı desteklemesini arzu ediyoruz. 'Barış için paylaşalım.' diyorum."

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, KEİPA üyelerine Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin bilgi verdi, TPAO yetkilileri tarafından da sunum yapıldı.

Sunumların ardından Dönmez ve Türkoğlu, Fatih Sondaj Gemisi maketini KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'e takdim etti.

Seyir terasından TPAO Filyos Kara Tesislerinin izlenmesinin ardından kara ve deniz tabanı tesisleri ile iletim hattı maketleri üzerinde heyete bilgi verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

KEİPA üyeleri daha sonra Filyos Radartepe'de bulunan arkeolojik kazı alanı ile Filyos Kalesi'ni gezdi.

Kaynak: AA

Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, TPAO, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEİPA Üyeleri TPAO Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde İncelemede Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:24 Adıyaman’da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 22:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: KEİPA Üyeleri TPAO Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'nde İncelemede Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement