"Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanı" kesin korunacak alan ilan edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Antalya'nın Demre ilçesi sınırlarında bulunan "Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanı"nın kesin korunacak hassas alan olarak tescillenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya'nın Demre ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kekova-Üçağız 2. Etap Doğal Sit Alanı'nın yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.