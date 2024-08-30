Kelebek Hastalarının Tedavileri ABD Yaptırımları Nedeniyle Zorlaşıyor

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Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen Epidermolysis Bullosa (EB) hastalarının ABD'nin yaptırımları nedeniyle tedavilerinin zorlaşmasına dikkati çekmek için hazırlanan "Kelebeğin Destanı" adlı belgesel film Tahran'da gösterime girdi.

Başkent Tahran'daki Vahdet Salonunda düzenlenen etkinliğe İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, yönetmen Ali Rıza Muhammedi ile "EB Evi" Derneğinin kurucusu Hamid Rıza Haşimi ile çok sayıda sanatçı katıldı.

Gösterimden önce konuşan EB Evi'nin Kurucu Başkanı Haşimi, kendi kızının da hastalıkla mücadele ettiğini anlattı.

İran'da yaklaşık 1200 kelebek hastası olduğunu aktaran Haşimi, "EB hastaları, dünyada yalnızca İsveç'te üretilen özel yara örtülerine ihtiyaç duyuyor. ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonra bu özel yara örtülerini üreten tek şirket olan İsveçli şirket, hastaların ihtiyacı olan bu tıbbi ekipmanı İran'a teslim etmeyi reddetti." dedi.

Haşimi, Avrupa ve ABD hükümetlerine seslenerek, "Bu ekipman bizim hakkımızdır ve siz yıllardır bunu bize yasakladınız. Bu insanlık değildir ve ben bugün herhangi bir devlet desteği olmadan 1200 kişilik EB ailesiyle birlikte olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kelebek hastalarının ABD'nin yaptırımları nedeniyle tedavilerinin zorlaşmasına dikkati çekmek için hazırlanan "Kelebeğin Destanı" adlı belgesel film gösterildi.

ABD'nin doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına karşın tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.