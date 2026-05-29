Kelkit Çayı\'nda Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları; AFAD koordinesinde 142 personel, 5 dron, 4 bot, 26 aracın katılımı ile sürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu Kelkit Çayı'nda arama çalışmaları güçlükle devam ediyor.