Kelkit Çayı'nda Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kelkit Çayı'nda Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kelkit Çayı\'nda Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
29.05.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen İlker Parlak ve Oğuz Kale'yi bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'yi (26) arama çalışmaları havadan, karadan ve sudan sürüyor.

Olay, dün 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22) kullandıkları 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı. Gezdikleri sırada suyun kenarına inip, burada fotoğraf çektirmek isteyen 4 kişi, triportörle birlikte suya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

KRİZ MASASI KURULDU

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kaybolan 2 genç için AFAD, Jandarma, İtfaiye ve polis ekipleri tarafından havadan ısıya duyarlı dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken; bölgeye Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi. Gençlerin Kelkit Çayı kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta gençlerin triportörün üstünde oturarak poz verdikleri görülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kelkit Çayı'nda Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi

10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:48
Tedesco geri dönüyor Yeni adresi belli oldu
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
07:14
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:30:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kelkit Çayı'nda Kaybolan Gençler İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.