Kelkit'te Patoz Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kelkit'te Patoz Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, patoz makinesine kapılan 74 yaşındaki İlhan Kartal hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde vücudunu patoz makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Öbektaş beldesindeki tarlasında çalışan İlhan Kartal (74), patoz makinesinin şaftına vücudunu kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kartal, kaldırıldığı Köse Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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