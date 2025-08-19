Kelkit'teki Yangın Şüphelisi Serbest Bırakıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen yangına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
