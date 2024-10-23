Kelly'den Trump'a Faşist Eleştirisi

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Eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın "faşist tanımına uyduğunu" ifade etti.

The New York Times'a konuşan Kelly, Trump'ın faşist olup olmadığı sorusuna, faşizmin tanımını okuyarak bu tanımın, Trump'ı "doğru bir şekilde tanımladığını" savundu.

Trump'ın elinde güç olduğunda, bir "diktatör" gibi yönetebileceğini belirten Kelly, eski başkan Trump'ın anayasa ya da hukukun üstünlüğü kavramı hakkında hiçbir fikri olmadığını öne sürdü.

Kelly, Trump'ın yönetimde diktatörce bir yaklaşım tercih ettiğini aktardı.

Trump'ın iş hayatında olduğu gibi hükümet yönetiminde de "yasaları umursamadan insanlara emir vererek" çalışmak isteyeceğini kaydeden Kelly, Trump'ın otoriter yönetime olan yatkınlığını bir kez daha vurguladı.

Kelly, Trump'ın aşırı sağcı, otoriter ve diktatörlere hayranlık duyduğunu belirten biri olduğunu aktarırken yaralanan veya engelli hale gelen ABD askerlerini "ezik" ve "enayi" olarak tanımladığını iddia etti.

"Trump 'Hitler iyi şeyler de yaptı.' dedi"

Kelly, Trump'ın birçok kez Hitler hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu belirterek eski başkanın "Hitler iyi şeyler de yaptı." dediğini iddia etti.

Trump'ın yaşananlara saygı duymadığını belirten John Kelly, kendisi konuyu kapatmaya çalışsa bile Trump'ın Hitler hakkında sıkça konuşmaya çalıştığını söyledi.

"Trump Amerikan değerlerini anlamıyor"

Trump'ın Amerikan değerlerini anlamadığının altını çizen Kelly, "Kendisi, anayasamız açısından, değerlerimiz açısından, aile ve hükümet de dahil olmak üzere her şeye bakış açımız açısından Amerikan değerlerini tamamen reddeden tek başkan." dedi.

Kelly, Trump'ın Amerikan değerlerine ve ABD anayasasına kıymet vermediğini; kişisel sadakatin Trump için her şeyden üstün olduğunu öne sürdü.

Bir hükümet görevlisi Trump'ın gözünden düştüyse "miadının dolmasına az kalacağını" belirten Kelly; Trump'ın, çevresindeki yetkililerden her şeyden önce sadakat beklediğini aktardı.