Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 40 Santimetre

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2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

KARABÜK - Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde geceden beri etkisini gösteren kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük'teki 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyu süren kar yağışıyla tesiste kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.

Sezon öncesi tesisteki yağış kayakseverleri umutlandırdı. Öte yandan tesise gidecek olan vatandaşların araçlarına zincir takmaları gerektiğine dair uyarılarda bulunuldu.