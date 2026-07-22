Kemal Türkler, 46. Yıl Dönümünde Anıldı

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "DİSK'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kemal Türkler'i katledilişinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 46 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren DİSK'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kemal Türkler'i andı. Sarı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"DİSK'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı Kemal Türkler'i katledilişinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Emek, demokrasi ve sendikal haklar için verdiği mücadele, ülkemizin toplumsal hafızasında yaşamaya devam edecektir."