Kemaliye\'de Yangın Korkusu

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Efeler köyündeki bir arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Köylüler alevlere müdahale ederken, bir yandan da itfaiyeye haber verildi. Bölgeye Kemaliye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve geniş otluk alanlara yayılmasını önledi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.